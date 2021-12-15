«Спартак» и Витория расторгли контракт по обоюдному согласию

«Португалец навсегда останется в истории “Спартака” как тренер, выведший команду в play-off Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу “Спартаку”», — говорится в сообщении клуба.