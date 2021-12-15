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17:14 (мск), источник: Life.ru

«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

При нем бело-голубые продолжают вести борьбу за чемпионство, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

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Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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Новый контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/24.

Изначально бело-голубые анонсировали продление контракта с наставником ярким роликом, в котором вспомнили некоторые приятные моменты совместной работы.

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Добавим, что на зимний перерыв динамовцы ушли на втором месте, отставая от «Зенита» всего лишь на два очка.

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