«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Добавим, что на зимний перерыв динамовцы ушли на втором месте, отставая от «Зенита» всего лишь на два очка.