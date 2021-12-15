10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо
Не хамил, как Якин, и не врал про стеночки, как Кононов. Таким его и запомним!
Не хамил, как Якин, и не врал про стеночки, как Кононов. Таким его и запомним!
Болельщики «Спартака» устроили акции во имя Руя Витории. Пускай локальные — зато тренера не оставляли без поддержки. После победы над «Легией» в Варшаве и перед 0:3 в Сочи гостевой сектор выкрикивал имя португальца. А после разгрома некоторые фанаты подошли к сочинскому ресторану, где проходил командный ужин «Спартака», и снова аплодировали тренеру. Вывесили баннер «Руй — наш тренер».
Виторию не провожали раньше времени. Не мочили после 1:7 от «Зенита». Поражениям находили завязанные на руководстве причины. Например, говорили, что Руя кинули с трансферами, купили одного Кофрие и оставили с дырой в центре поля (и не только там).
Витория при этом выглядел одним из адекватных и последовательных персонажей в нынешнем «Спартаке». Клубе, где от управляющей команды начала сезона остался один генеральный директор.
Сомнительная аксиома «Руй — наш тренер» больше не работает. Руй уходит, но на удивление оставляет за собой не только драматичное, но и позитивное. Так что давайте попрощаемся с португальцем в формате «спасибо за всё», без перечисления поражений и грустной статистики.
1. Руй показал пример европейской интеллигентности.
В очень скандальный для «Спартака» период тренер ни про кого не сказал плохого слова. Один раз — что хочет связаться с Федуном. Другой — завёлся после вопроса про отставку. В остальном — ни разу публично не обвинил в поражениях ни судей (хотя иногда прыгал рядом с ними на бровке и немножко критиковал), ни игроков, ни руководителей.
2. Руй оставался спокойным, выдержанным и честным.
Не хамил журналистам, как Якин. Не заигрывался разговорами про спартаковские стеночки-забегания и Старостина, как это делал Кононов. Не говорил на манер Аленичева, что «Спартак» при другом тренере — это не то.
3. Его запоминающийся взгляд на Спаллетти после отказа пожать руку — из той же серии.
Он же — самый яркий и гангстерский эпизод в исполнении португальца. Причём настолько, что лицо Руя в вечер победы над «Наполи» поместили на обложку всех спартаковских соцсетей.
4. Без трансферов Руй стал чаще использовать спартаковскую молодёжь.
5. Спустя 600 пропущенных из-за травм дней в ворота вернулся Александр Селихов и потащил два важнейших пенальти — в Лестере и Варшаве.
6. Да, «Спартак» много проигрывал, но вера в то, что безвыходных ситуацией не бывает, всё же проявлялась.
За три минуты в конце спасли матч с «Динамо» (2:2), гол Умярова переломил игру с «Локомотивом» (1:1), а в Италии поднялись после пропущенного гола на первой минуте (3:2).
7. Лига Европы!
Две победы над «Наполи»! Ничья в Лестере! Четыре гола Соболева! И волшебное спасение в Варшаве. Слабая и потерянная команда внутри чемпионата России превращалась в крепкую и эмоциональную в Европе.
8. Витория работал так, что наблюдать за ним было «как минимум интересно».
Об этом в «Фейсбуке» рассказывал пресс-атташе «Спартака» до осени 2021 года Ярослав Кулёмин.
Руй знал, что его слова переведут, и больше говорил о проблемах «Бенфики», настаивал, что для соперника попадание в ЛЧ — вопрос жизни и смерти. Рассуждал так: я хочу, чтобы давление шло на игроков «Бенфики». Неслучайно он написал книгу по психологии «Искусство войны для тренеров».
9. Руй казался открытым жизни человеком. И не замыкающимся после поражений.
Его фотографировали в московском метро и на базе с гитарой в руках. Он делал селфи на матче хоккейного «Спартака» и катался на электросамокате по Парку Горького (поверим моим прозорливым друзьям).
10. Наконец, Витория начинал в «Спартаке» в графике Тедеско.
33,3% побед (6) у Руя против 38,9% (7) у Доменико в 18 стартовых турах РПЛ + первое место в Лиге Европы = как минимум не хуже.
Рую не хватило его знаменитого красного шарфа времён «Бенфики». Мне казалось, что он обязательно привезёт его в Москву и будет сочетать со спартаковским костюмом. Не вышло. Не было и побед над лидерами. Вспомнить чарующий гол «Спартака» в чемпионате — тоже проблематично. Но всё равно спасибо — как минимум за то, что были не таким, как все.
Евгений Марков