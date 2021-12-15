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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Руй — обычный тренеришка». Смородская об уходе португальца из «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли«, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом “СЭ” Антоном Ивановым.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством команда заняла первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».

В чемпионате России после 18 туров красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка.

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