«Руй — обычный тренеришка». Смородская об уходе португальца из «Спартака»

10 вещей в «Спартаке», за которые Рую Витории надо сказать спасибо

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли«, — сказала Смородская в беседе с корреспондентом “СЭ” Антоном Ивановым.