«Спартак» сменил девять тренеров за десять лет. Как часто это делали другие топ-клубы РПЛ?
У красно-белых значительно больше тренерских перестановок, чем трофеев. К списку бывших добавился Руй Витория.
У красно-белых значительно больше тренерских перестановок, чем трофеев. К списку бывших добавился Руй Витория.
«Спартак» в очередной раз поменял главного тренера. Руй Витория продержался на своём посту меньше года, и новая кадровая перестановка в клубе уже мало кого удивляет. Самое время разобраться, как часто уходили тренеры из топ-клубов РПЛ за последние 10 лет.
За последние 10 лет со «Спартаком» работали девять главных тренеров (Валерий Карпин занимал этот пост дважды). Как вам такое? Если копнуть ещё глубже, то после ухода Олега Романцева в «Спартаке» был только один тренер, у которого более сотни матчей. И это всё тот же Карпин. Кстати, у Витории всего 26 матчей — за последнее десятилетие хуже результат только у Дмитрия Гунько. Никто из тренеров с 2012-го не отработал в клубе хотя бы три года в один заход. Оба трофея в копилку «Спартака» принёс Массимо Каррера, сделавший команду чемпионом России и победителем Суперкубка страны.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Валерий Карпин
|декабрь 2009 – июнь 2012
|-
|Унай Эмери
|июль 2012 – ноябрь 2012
|-
|Валерий Карпин
|ноябрь 2012 – март 2014
|-
|Дмитрий Гунько
|март 2014 – июнь 2014
|-
|Мурат Якин
|июнь 2014 – мая 2015
|-
|Дмитрий Аленичев
|июнь 2015 – август 2016
|-
|Массимо Каррера
|август 2016 – октябрь 2018
|РПЛ (2016/17); Суперкубок России (2017)
|Олег Кононов
|ноябрь 2018 – сентябрь 2019
|-
|Доменико Тедеско
|октябрь 2019 – май 2021
|-
|Руй Витория
|май 2021 – декабрь 2021
Железнодорожники совсем немного уступили «Спартаку» по частоте привлечения новых главных тренеров. Правда, в отличие от красно-белых, у «Локомотива» был человек, отработавший в клубе почти четыре года. Юрий Сёмин подтвердил статус самого успешного тренера в истории красно-зелёных — его возвращение принесло клубу четыре трофея, включая победу в чемпионате России. Ещё по одному трофею добыли Игорь Черевченко и Марко Николич, но никто из них не выигрывал РПЛ.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Жозе Коусейру
|июль 2011 – июнь 2012
|-
|Славен Билич
|июль 2012 – июнь 2013
|-
|Леонид Кучук
|июль 2013 – сентябрь 2014
|-
|Миодраг Божович
|октябрь 2014 – май 2015
|-
|Игорь Черевченко
|май 2015 – август 2016
|Кубок России (2014/15)
|Юрий Семин
|август 2016 – май 2020
|РПЛ (2017/18); Кубок России (2016/17, 2018/19); Суперкубок России (2019)
|Марко Николич
|июнь 2020 – октябрь 2021
|Кубок России (2020/21)
|Маркус Гисдоль
|октябрь 2021 – н.в.
|-
Почти все трофеи за обозначенный период ЦСКА взял в эпоху Леонида Слуцкого. Нынешний тренер «Рубина» трижды привёл армейцев к победе в чемпионате России, дважды — в Суперкубке, один раз — в Кубке. Ещё один трофей ЦСКА завоевал под руководством Виктора Гончаренко (Суперкубок России в 2018-м). Столичный клуб редко меняет тренеров, хотя на общем фоне явно выделяется Ивица Олич. Неожиданным оказалось и назначение, и увольнение хорвата.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Леонид Слуцкий
|октябрь 2009 – декабрь 2016
|РПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16); Кубок России (2012/13); Суперкубок России (2013, 2014)
|Виктор Гончаренко
|декабрь 2016 – март 2021
|Суперкубок России (2018)
|Ивица Олич
|март 2021 – июнь 2021
|-
|Алексей Березуцкий
|июль 2021 – н.в.
|-
В «Зените» за последние 10 лет поработали всего пять тренеров, но четверо приехали из-за рубежа. Любопытно, что только триумфатор Евро-2020 Роберто Манчини не завоевал ни одного трофея, а самая обширная коллекция наград у единственного россиянина в списке. Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России, дважды — победителем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка. Три трофея добыл Андре Виллаш-Боаш (чемпионство, Кубок и Суперкубок), один — Мирча Луческу (Суперкубок). У Лучано Спаллетти за время пребывания в «Зените» четыре трофея, но с января 2012-го он выиграл только РПЛ.
|Тренер
|Период в клубе
|Трофеи
|Лучано Спаллетти
|декабрь 2009 – март 2014
|РПЛ (2011/12)
|Андре Виллаш-Боаш
|март 2014 – июнь 2016
|РПЛ (2014/15); Кубок России (2015/16); Суперкубок России (2016
|Мирча Луческу
|май 2016 – май 2017
|Суперкубок России (2016)
|Роберто Манчини
|июнь 2017 – май 2018
|-
|Сергей Семак
|май 2018 – н.в.
|РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21); Кубок России (2019/20); Суперкубок России (2020, 2021)
Кирилл Закатченко