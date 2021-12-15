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20:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» сменил девять тренеров за десять лет. Как часто это делали другие топ-клубы РПЛ?

У красно-белых значительно больше тренерских перестановок, чем трофеев. К списку бывших добавился Руй Витория.

Спартак
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Источник: Администрация города Симферополя

«Спартак» в очередной раз поменял главного тренера. Руй Витория продержался на своём посту меньше года, и новая кадровая перестановка в клубе уже мало кого удивляет. Самое время разобраться, как часто уходили тренеры из топ-клубов РПЛ за последние 10 лет.

«Спартак»: 9 тренеров, 2 трофея

За последние 10 лет со «Спартаком» работали девять главных тренеров (Валерий Карпин занимал этот пост дважды). Как вам такое? Если копнуть ещё глубже, то после ухода Олега Романцева в «Спартаке» был только один тренер, у которого более сотни матчей. И это всё тот же Карпин. Кстати, у Витории всего 26 матчей — за последнее десятилетие хуже результат только у Дмитрия Гунько. Никто из тренеров с 2012-го не отработал в клубе хотя бы три года в один заход. Оба трофея в копилку «Спартака» принёс Массимо Каррера, сделавший команду чемпионом России и победителем Суперкубка страны.

 

ТренерПериод в клубеТрофеи
Валерий Карпиндекабрь 2009 – июнь 2012-
Унай Эмерииюль 2012 – ноябрь 2012-
Валерий Карпинноябрь 2012 – март 2014-
Дмитрий Гунькомарт 2014 – июнь 2014-
Мурат Якиниюнь 2014 – мая 2015-
Дмитрий Аленичевиюнь 2015 – август 2016-
Массимо Каррераавгуст 2016 – октябрь 2018РПЛ (2016/17); Суперкубок России (2017)​​​
Олег Кононовноябрь 2018 – сентябрь 2019-
Доменико Тедескооктябрь 2019 – май 2021-
Руй Виториямай 2021 – декабрь 2021

«Локомотив»: 8 тренеров (7 — ушли), 6 трофеев

Железнодорожники совсем немного уступили «Спартаку» по частоте привлечения новых главных тренеров. Правда, в отличие от красно-белых, у «Локомотива» был человек, отработавший в клубе почти четыре года. Юрий Сёмин подтвердил статус самого успешного тренера в истории красно-зелёных — его возвращение принесло клубу четыре трофея, включая победу в чемпионате России. Ещё по одному трофею добыли Игорь Черевченко и Марко Николич, но никто из них не выигрывал РПЛ.

 

ТренерПериод в клубеТрофеи
Жозе Коусейруиюль 2011 – июнь 2012-
Славен Биличиюль 2012 – июнь 2013-
Леонид Кучукиюль 2013 – сентябрь 2014-
Миодраг Божовичоктябрь 2014 – май 2015-
Игорь Черевченкомай 2015 – август 2016Кубок России (2014/15)
Юрий Семинавгуст 2016 – май 2020РПЛ (2017/18); Кубок России (2016/17, 2018/19); Суперкубок России (2019)
Марко Николичиюнь 2020 – октябрь 2021Кубок России (2020/21)
Маркус Гисдольоктябрь 2021 – н.в.-

ЦСКА: 4 тренера (3 — ушли), 7 трофеев

Почти все трофеи за обозначенный период ЦСКА взял в эпоху Леонида Слуцкого. Нынешний тренер «Рубина» трижды привёл армейцев к победе в чемпионате России, дважды — в Суперкубке, один раз — в Кубке. Ещё один трофей ЦСКА завоевал под руководством Виктора Гончаренко (Суперкубок России в 2018-м). Столичный клуб редко меняет тренеров, хотя на общем фоне явно выделяется Ивица Олич. Неожиданным оказалось и назначение, и увольнение хорвата.

 

ТренерПериод в клубеТрофеи
Леонид Слуцкийоктябрь 2009 – декабрь 2016РПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16); Кубок России (2012/13); Суперкубок России (2013, 2014)
Виктор Гончаренкодекабрь 2016 – март 2021Суперкубок России (2018)
Ивица Оличмарт 2021 – июнь 2021-
Алексей Березуцкийиюль 2021 – н.в.-

«Зенит»: 5 тренеров (4 — ушли), 11 трофеев

В «Зените» за последние 10 лет поработали всего пять тренеров, но четверо приехали из-за рубежа. Любопытно, что только триумфатор Евро-2020 Роберто Манчини не завоевал ни одного трофея, а самая обширная коллекция наград у единственного россиянина в списке. Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России, дважды — победителем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка. Три трофея добыл Андре Виллаш-Боаш (чемпионство, Кубок и Суперкубок), один — Мирча Луческу (Суперкубок). У Лучано Спаллетти за время пребывания в «Зените» четыре трофея, но с января 2012-го он выиграл только РПЛ.

 

ТренерПериод в клубеТрофеи
Лучано Спаллеттидекабрь 2009 – март 2014РПЛ (2011/12)
Андре Виллаш-Боашмарт 2014 – июнь 2016РПЛ (2014/15); Кубок России (2015/16); Суперкубок России (2016
Мирча Луческумай 2016 – май 2017Суперкубок России (2016)
Роберто Манчинииюнь 2017 – май 2018-
Сергей Семакмай 2018 – н.в.РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21); Кубок России (2019/20); Суперкубок России (2020, 2021)

Кирилл Закатченко

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