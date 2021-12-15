«Спартак» сменил девять тренеров за десять лет. Как часто это делали другие топ-клубы РПЛ?

«Спартак» в очередной раз поменял главного тренера. Руй Витория продержался на своём посту меньше года, и новая кадровая перестановка в клубе уже мало кого удивляет. Самое время разобраться, как часто уходили тренеры из топ-клубов РПЛ за последние 10 лет.

«Спартак»: 9 тренеров, 2 трофея

За последние 10 лет со «Спартаком» работали девять главных тренеров (Валерий Карпин занимал этот пост дважды). Как вам такое? Если копнуть ещё глубже, то после ухода Олега Романцева в «Спартаке» был только один тренер, у которого более сотни матчей. И это всё тот же Карпин. Кстати, у Витории всего 26 матчей — за последнее десятилетие хуже результат только у Дмитрия Гунько. Никто из тренеров с 2012-го не отработал в клубе хотя бы три года в один заход. Оба трофея в копилку «Спартака» принёс Массимо Каррера, сделавший команду чемпионом России и победителем Суперкубка страны.

Тренер Период в клубе Трофеи Валерий Карпин декабрь 2009 – июнь 2012 - Унай Эмери июль 2012 – ноябрь 2012 - Валерий Карпин ноябрь 2012 – март 2014 - Дмитрий Гунько март 2014 – июнь 2014 - Мурат Якин июнь 2014 – мая 2015 - Дмитрий Аленичев июнь 2015 – август 2016 - Массимо Каррера август 2016 – октябрь 2018 РПЛ (2016/17); Суперкубок России (2017)​​​ Олег Кононов ноябрь 2018 – сентябрь 2019 - Доменико Тедеско октябрь 2019 – май 2021 - Руй Витория май 2021 – декабрь 2021



«Локомотив»: 8 тренеров (7 — ушли), 6 трофеев

Железнодорожники совсем немного уступили «Спартаку» по частоте привлечения новых главных тренеров. Правда, в отличие от красно-белых, у «Локомотива» был человек, отработавший в клубе почти четыре года. Юрий Сёмин подтвердил статус самого успешного тренера в истории красно-зелёных — его возвращение принесло клубу четыре трофея, включая победу в чемпионате России. Ещё по одному трофею добыли Игорь Черевченко и Марко Николич, но никто из них не выигрывал РПЛ.

Тренер Период в клубе Трофеи Жозе Коусейру июль 2011 – июнь 2012 - Славен Билич июль 2012 – июнь 2013 - Леонид Кучук июль 2013 – сентябрь 2014 - Миодраг Божович октябрь 2014 – май 2015 - Игорь Черевченко май 2015 – август 2016 Кубок России (2014/15) Юрий Семин август 2016 – май 2020 РПЛ (2017/18); Кубок России (2016/17, 2018/19); Суперкубок России (2019) Марко Николич июнь 2020 – октябрь 2021 Кубок России (2020/21) Маркус Гисдоль октябрь 2021 – н.в. -

ЦСКА: 4 тренера (3 — ушли), 7 трофеев

Почти все трофеи за обозначенный период ЦСКА взял в эпоху Леонида Слуцкого. Нынешний тренер «Рубина» трижды привёл армейцев к победе в чемпионате России, дважды — в Суперкубке, один раз — в Кубке. Ещё один трофей ЦСКА завоевал под руководством Виктора Гончаренко (Суперкубок России в 2018-м). Столичный клуб редко меняет тренеров, хотя на общем фоне явно выделяется Ивица Олич. Неожиданным оказалось и назначение, и увольнение хорвата.

Тренер Период в клубе Трофеи Леонид Слуцкий октябрь 2009 – декабрь 2016 РПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16); Кубок России (2012/13); Суперкубок России (2013, 2014) Виктор Гончаренко декабрь 2016 – март 2021 Суперкубок России (2018) Ивица Олич март 2021 – июнь 2021 - Алексей Березуцкий июль 2021 – н.в. -

«Зенит»: 5 тренеров (4 — ушли), 11 трофеев

В «Зените» за последние 10 лет поработали всего пять тренеров, но четверо приехали из-за рубежа. Любопытно, что только триумфатор Евро-2020 Роберто Манчини не завоевал ни одного трофея, а самая обширная коллекция наград у единственного россиянина в списке. Под руководством Сергея Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России, дважды — победителем Суперкубка страны и один раз — обладателем Кубка. Три трофея добыл Андре Виллаш-Боаш (чемпионство, Кубок и Суперкубок), один — Мирча Луческу (Суперкубок). У Лучано Спаллетти за время пребывания в «Зените» четыре трофея, но с января 2012-го он выиграл только РПЛ.

Тренер Период в клубе Трофеи Лучано Спаллетти декабрь 2009 – март 2014 РПЛ (2011/12) Андре Виллаш-Боаш март 2014 – июнь 2016 РПЛ (2014/15); Кубок России (2015/16); Суперкубок России (2016 Мирча Луческу май 2016 – май 2017 Суперкубок России (2016) Роберто Манчини июнь 2017 – май 2018 - Сергей Семак май 2018 – н.в. РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21); Кубок России (2019/20); Суперкубок России (2020, 2021)