Ваноли прилетел в Москву. Презентация в роли тренера «Спартака» ожидается 17 декабря
Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, готовится к назначению главным тренером «Спартака».
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Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, готовится к назначению главным тренером «Спартака».
Итальянский специалист уже прибыл в Москву. Он прилетел в «Шереметьево» из Венеции. Ожидается, что презентация Ваноли в его новом качестве состоится 17 декабря.
Сегодня «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории, возглавлявшего команду с мая.