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23:29 (мск), источник: Sports.Ru

Ваноли прилетел в Москву. Презентация в роли тренера «Спартака» ожидается 17 декабря

Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, готовится к назначению главным тренером «Спартака».

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Итальянский специалист уже прибыл в Москву. Он прилетел в «Шереметьево» из Венеции. Ожидается, что презентация Ваноли в его новом качестве состоится 17 декабря.

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории, возглавлявшего команду с мая.

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