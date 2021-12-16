«Боролся до конца»: Витория трогательно попрощался со «Спартаком»

Витория покинул пост главного тренера «Спартака» в среду, двухлетний контракт с португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Сегодня завершился мой путь в “Спартаке”. Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики “Спартака” заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти», — написал Витория на русском языке.
«Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках “Спартака”, которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», — добавил тренер.
Под руководством Витории «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где вышел в ⅛ финала с первого места в группе, опередив итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию». На зимнюю паузу в чемпионате России «Спартак» ушел на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.