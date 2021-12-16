В РПЛ назвали лучшего тренера чемпионата России в ноябре и декабре
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сандро Шварц стал лучшим тренером Российской премьер-лиги в ноябре и декабре, сообщается в Twitter организации.
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сандро Шварц стал лучшим тренером Российской премьер-лиги в ноябре и декабре, сообщается в Twitter организации.
Отмечается, что тренер «Динамо» был выбран лучшим единогласно в голосовании болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
За этот отрезок «Динамо» выиграло четыре матча из пяти, еще один сыграло вничью. На зимний перерыв команда ушла, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице и отставая от «Зенита» на два очка.