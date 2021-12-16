Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.12
Кристал Пэлас
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
15.12
Брайтон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
15.12
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
20
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РПЛ назвали лучшего тренера чемпионата России в ноябре и декабре

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сандро Шварц стал лучшим тренером Российской премьер-лиги в ноябре и декабре, сообщается в Twitter организации.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что тренер «Динамо» был выбран лучшим единогласно в голосовании болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

За этот отрезок «Динамо» выиграло четыре матча из пяти, еще один сыграло вничью. На зимний перерыв команда ушла, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице и отставая от «Зенита» на два очка.

 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь