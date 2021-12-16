Руй Витория может возглавить «Фламенго» после увольнения из «Спартака»

По информации источника, бразильский клуб находится в поисках нового главного тренера, приоритетным для руководства является назначение иностранного специалиста.

«Фламенго» рассматривает португальских тренеров, ранее сообщалось об интересе команды к Карлушу Карвальялу («Брага») и Витору Перейре («Фенербахче»). Как утверждает источник, после увольнения из «Спартака» в список кандидатов попал и Витория.

Руководство «Фламенго» планирует отправиться на переговоры с кандидатами на следующей неделе, окончательное решение может быть принято до конца 2021 года.