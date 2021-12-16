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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов поделился информацией о планах «Зенита» по поводу Дзюбы и Азмуна

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о планах «Зенита» по поводу нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

— На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего.

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А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: «Ты подумай. Что ты с “Лионом” сможешь выиграть, если попадёшь туда?» А условия в «Зените» лучше, чем в «Лионе». Поэтому ему надо подумать.

Болельщики говорят, что надо уезжать за границу. Зачем? Смотря в какую команду. Если идёшь и хочешь выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, быть в топ-клубе — это одно. Но «Лион» — это не топ-клуб Европы. Разве не так?

У него жизнь одна. Он сейчас в шоколаде с точки зрения профессии, условий, любви болельщиков. Очень сложно прийти в другую команду и завоевать уважение. За сборную всё равно играет. Это его личное решение, но «Зенит» готов к тому, чтобы он остался, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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