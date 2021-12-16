Орлов поделился информацией о планах «Зенита» по поводу Дзюбы и Азмуна

— На выходе ли Дзюба? Конечно. «Зенит» ищет нападающего.

А что касается Азмуна, «Зенит» сделал ему хорошее предложение. Клуб сказал: «Ты подумай. Что ты с “Лионом” сможешь выиграть, если попадёшь туда?» А условия в «Зените» лучше, чем в «Лионе». Поэтому ему надо подумать.

Болельщики говорят, что надо уезжать за границу. Зачем? Смотря в какую команду. Если идёшь и хочешь выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы, быть в топ-клубе — это одно. Но «Лион» — это не топ-клуб Европы. Разве не так?