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16:47 (мск), источник: Sports.Ru

Госдума приняла законопроект о введении Fan ID во втором чтении

Госдума приняла законопроект о введении FAN ID для болельщиков во втором чтении.

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Источник: РИА "Новости"
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«Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», — заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».

После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем, третьем, чтении 17 декабря.

FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

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