Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах

— Вы когда-нибудь участвовали в договорных матчах?

— Да. Но что за матч, я не буду рассказывать. Участвовал в такой игре, но денег за это не брал. Все, что касалось моей игры, — я действовал честно и выполнял как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки наведут на мысль.

— А что было бы, если бы рассказали правду сейчас?

— Думаю, ничего. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в том матче. Возможно, кто-то из них тоже не брал деньги. Не всегда же вся команда берет деньги. Не буду ничего говорить, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.

— А как вы узнали?