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19:08 (мск), источник: РБК

Агент Ваноли сообщил о подписании тренером контракта со «Спартаком»

Агент итальянского специалиста Паоло Ваноли Андреа Д'Амико сообщил о заключении его клиентом контракта с московским «Спартаком». Об этом сообщается в Twitter итальянского спортивного шоу Tutti Convocati.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы связались с Андреа Д'Амико в Москве, который сообщает о новом итальянце на российской тренерской скамейке. Паоло Ваноли — новый тренер “Спартака”, клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — говорится в сообщении.

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Ваноли, которому в августе исполнилось 49 лет, ранее долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также работал в сборной Италии и юношеских сборных страны.

В среду «Спартак» расторг контракт с португальцем Руем Виторией, который возглавлял команду с 21 мая. Под его руководством московская команда заняла первое место в группе Лиги Европы и вышла в ⅛ финала этого турнира.

В чемпионате России «Спартак» после 18 туров занимает девятое место, одержав шесть побед и набрав 23 очка.

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