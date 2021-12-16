Агент Ваноли сообщил о подписании тренером контракта со «Спартаком»

«Мы связались с Андреа Д'Амико в Москве, который сообщает о новом итальянце на российской тренерской скамейке. Паоло Ваноли — новый тренер “Спартака”, клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — говорится в сообщении.

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Ваноли, которому в августе исполнилось 49 лет, ранее долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере», а также работал в сборной Италии и юношеских сборных страны.

В среду «Спартак» расторг контракт с португальцем Руем Виторией, который возглавлял команду с 21 мая. Под его руководством московская команда заняла первое место в группе Лиги Европы и вышла в ⅛ финала этого турнира.