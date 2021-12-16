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19:12 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» оштрафовано на 640 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское «Динамо» на 640 тыс. рублей за нарушения во время матча 18-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между «Динамо» и «Зенитом» прошел 12 декабря в Москве и завершился со счетом 1:1. По итогам матча КДК РФС рассматривал вопросы, связанные с поведением болельщиков обеих команд.

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«По матчу “Динамо” — “Зенит”, московский клуб за скандирования болельщиков оштрафован на 50 тысяч рублей, а “Зенит” за скандирование ненормативной лексики — на 100. За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, “Динамо” оштрафовано на 500 тысяч рублей и предупреждено о том, что в случае повторения подобной ситуации, будут более суровые санкции. Также во время матча на поле выбежал болельщик. В связи с этим за необеспечение безопасности, нарушения санитарного регламента столичная команда оштрафована на 90 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Также комитет оштрафовал главного тренера «Динамо» Сандро Шварца на 30 тыс. рублей за нарушение границ технической зоны.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте «Динамо» составляет два очка.

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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