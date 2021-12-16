«Динамо» оштрафовано на 640 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом»

«По матчу “Динамо” — “Зенит”, московский клуб за скандирования болельщиков оштрафован на 50 тысяч рублей, а “Зенит” за скандирование ненормативной лексики — на 100. За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, “Динамо” оштрафовано на 500 тысяч рублей и предупреждено о том, что в случае повторения подобной ситуации, будут более суровые санкции. Также во время матча на поле выбежал болельщик. В связи с этим за необеспечение безопасности, нарушения санитарного регламента столичная команда оштрафована на 90 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.