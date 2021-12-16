Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана близок к переходу в клуб РПЛ

Как отмечает источник, в его услугах заинтересован главный тренер Виталий Кафанов, ранее уже работавший с голкипером в том же «Ростове».

Покатилов в минувшем сезоне выполнял функции капитана «желто-черных» после того, как тяжелую травму получил Гафуржан Суюмбаев.

Ранее стало известно о том, что «Кайрат» ищет нового вратаря в России и уже успел провести переговоры с двумя кандидатами.