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20:26 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана близок к переходу в клуб РПЛ

Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов ведет переговоры о возвращении в российский «Ростов».

Кайрат
Казахстан
Ростов
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Как отмечает источник, в его услугах заинтересован главный тренер Виталий Кафанов, ранее уже работавший с голкипером в том же «Ростове».

Покатилов в минувшем сезоне выполнял функции капитана «желто-черных» после того, как тяжелую травму получил Гафуржан Суюмбаев.

Ранее стало известно о том, что «Кайрат» ищет нового вратаря в России и уже успел провести переговоры с двумя кандидатами.

Покатилов выступал в «Ростове» в сезоне-2016, однако затем решил вернуться в КПЛ и подписать контракт с «Кайратом».

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