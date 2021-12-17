Аршавин заявил, что его устраивает слабый «Спартак»

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Красно-белые после 18 туров расположились на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка.

«Устраивает ли меня такой слабый “Спартак”? Когда они приезжают и “Зенит” закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы “Спартак” был сильнее», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак» под руководством экс-наставника Руя Витории в Лиге Европы занял первое место в своей группе и напрямую вышел в ⅛ финала турнира. Португалец возглавил столичный клуб в мае 2021 года.