Аршавин заявил, что его устраивает слабый «Спартак»
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в Российской премьер-лиге.
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о неудачном выступлении московского «Спартака» в Российской премьер-лиге.
Красно-белые после 18 туров расположились на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 23 очка.
«Устраивает ли меня такой слабый “Спартак”? Когда они приезжают и “Зенит” закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы “Спартак” был сильнее», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Спартак» под руководством экс-наставника Руя Витории в Лиге Европы занял первое место в своей группе и напрямую вышел в ⅛ финала турнира. Португалец возглавил столичный клуб в мае 2021 года.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист Паоло Ваноли стал главным тренером «Спартака». Ваноли работал помощником в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».