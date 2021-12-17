«Динамо» — самый посещаемый московский клуб. Что это значит?

Объявить о продлении контракта со своим Сандро Шварцем ровно в тот день, когда из «Спартака» увольняют Руя Виторию, — это просто еще один естественный шаг в партии, какую «Динамо» уверенно выигрывает в 2021 году не только у «красно-белых», но и у всего московского футбола.

Читайте также «Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Шварцем до 2024 года

Известие о том, что «ВТБ Арена» стала самым популярным стадионом столицы (7205 зрителей в среднем, у ближайшего «Спартака» — 5339, у ЦСКА — 4989, а «Локомотив» с 3409 зрителями в среднем набирал в два с лишним раза болельщиков меньше, чем «Динамо»), — это как шах, который никому не известный гроссмейстер поставил сразу на всех досках.

А ведь «Динамо» с его горе-посещаемостью что на старом стадионе в Петровском парке, что в Химках слыло посмешищем Москвы. Недавно даже доводилось слышать, что «Динамо», не побеждавшее в чемпионате с 1976 года, навсегда растратило зрительский потенциал и ему следует всерьез задуматься, кем придется наполнять новую арену (она в пору того разговора в кругу гостей Сергея Галицкого после игры в Краснодаре только вводилась в строй).

И откуда же действительно пришли на футбол все эти несметные тысячи? Репортерский жанр «стрит-ток», или опрос людей на улицах, наметил интересные линии судеб, как, например, у того мальчика, который стал ходить на «Динамо» за компанию с другом, а у друга того семья — уже более полувека за «бело-голубых».

Это даже не говорит, а прямо кричит о том, что наш футбол буквально ходит по своему богатству. Вернее, топчется на месте. Люди, готовые прийти на футбольный стадион, многочисленны и даже не слишком требовательны к комфорту. Ведь «Динамо» свой рекорд установило и наперекор коронавирусу и в жесткой конкурентной борьбе с другими клубами столицы, не говоря уже об иных формах развлечений, коими столица изобилует: здесь много куда можно сходить.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44955a6ddf01257e1661" data-vnd="44955a6ddf01257e1661" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44955a6ddf01257e1661" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однажды Сергей Игнашевич рассказал мне, что важной формой борьбы за новых болельщиков в Москве служит детский футбол. Чем больше мальчишек разных возрастов в клубной академии, тем больше семей присягают на верность клубным цветам. Новыми болельщиками команды, скорее всего, станут и эти мальчишки, даже если они на каком-то этапе отсеялись и покинули ее или перестали заниматься футболом вовсе, а также их друзья и родители.

«Динамо» нынешнего сезона добилось прорыва в результатах, сделав недвусмысленную ставку на ярких молодых футболистов. Это — четкий импульс для всей системы клубного резерва: эскалатор действует, встань на нижнюю ступеньку, крепко держись за поручень — и получишь шанс оказаться на самом верху, в главной команде.

Результаты «Динамо», зимнего вице-чемпиона, поднимают и другой зрительский пласт — как раз того рода, как в примере двух друзей-школьников. Можете назвать их «криптофанами», или потаенными болельщиками. Но эти люди вдруг загораются огнем другого цвета, выходят из режима ожидания, переходят из виртуального мира в реальный. Клуб своей игрой послал им сигнал, после приема которого они уже не могут следить за делами «Динамо» на расстоянии, они примагничиваются к стадиону: видеть все происходящее вживую и, что едва ли не важнее, видеть других таких же, чувствовать умножение своей массы, сознавать свою общность и ее нарастающую силу.

А в чем же секрет этого оживляющего импульса? Он одновременно очень простой по описанию и сложный по реализации: болельщиков сильнее всего влечет чистый спорт. Чистая, без примесей борьба на поле, приносящая победы. Понятно, что к этому стремятся все. И у каждой команды свой путь. У московских соперников «Динамо» с чистым спортом и победами в этом сезоне не слишком ладится. Но зато отлично видно, что без этой основы любые спецэффекты бессмысленны — они не работают.

В «Спартаке» — реалити-шоу, семейные сцены в открытом доступе. Но болельщики, даже если им трудно оторваться от этого, предпочитают дистанционный формат наблюдения. В ЦСКА вдруг вспыхнул факел, на который, по идее, должны ориентироваться все прочие подлинные фанаты: армейцы своей акцией на матче с «Зенитом» заявили претензию на лидерство в российском фан-движении. Только солидарность солидарностью, но без спортивных успехов это пылающее ядро ничем не обрастет. В «Локомотиве» придумали целую стратегию, замахнулись на европейский масштаб, пригласили маститого фокусника, в ходе представления исчезающего прямо на сцене. А на трибунах нет и трех с половиной тысяч.

Болельщики-то в России есть. Но не нужно играть на их чувствах. Не нужно их впечатлять. «Работать» с ними, забывая о том, что у футбольного клуба есть другая, главная работа: делать футбол.