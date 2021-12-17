Филимонов рассказал, что участвовал в договорных матчах

— Участвовал ли я в договорных матчах? Да. Но что за матч, я не буду рассказывать. Еще отец говорил, что ни в коем случае нельзя в таких матчах участвовать. Участвовал в такой игре, но денег за это участие не брал. Все, что касалось моей игры, — я выполнял честно и как мог. Результат делали другие люди. Больше ничего не скажу. Все эти намеки все равно каким-то образом наведут на мысль.

Что мне будет, если сейчас расскажу об этом? Думаю, ничего не было бы. Просто остался бы осадок в отношении людей, которые играли в этом матче. Возможно, кто-то из них не брал деньги. Не всегда же бывает так, что вся команда берет деньги. Учитывая, что я вратарь, мне, как вратарю предлагали, потому что я ответственный за то, залетит мяч или нет.

Не буду ничего говорить, потому что это может бросить тень на тех людей, кто в этом не участвовал, хотя в матче принимал участие. Тем более вся эта ситуация не подтверждается никакими доказательствами.