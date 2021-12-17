Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год.

Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».