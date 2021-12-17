Стали известны детали контракта Ваноли со «Спартаком»

Читайте также Агент Ваноли сообщил о подписании тренером контракта со «Спартаком»

В четверг агент Ваноли Андреа Д’Амико сообщил РИА Новости, что итальянский специалист подписал контракт со «Спартаком» и будет новым главным тренером московского клуба.

«Спартак» в пятницу подтвердил назначение Ваноли — на посту главного тренера «Спартака» он сменил португальца Руя Виторию, который тренировал команду в первой части сезона-2021/22. Об уходе Витории было объявлено в среду.

«Спартак» представил нового тренера видео, на котором Ваноли гуляет по Пушкинскому музею, начиная с итальянского дворика. На фоне экспонатов московского музея Ваноли произносит на итальянском «история, традиции, мастерство, вдохновение, возрождение, эмоции», подводя к фразе «Спартак» — это искусство«. Заканчивается видео кадром, где Ваноли произносит “Andiamo” (на итальянском — начинаем, поехали).

«Спартак» стал первым клубом в карьере 49-летнего Ваноли, где он будет главным тренером. Ранее специалист работал с юношескими сборными Италии, а также был ассистентом Антонио Конте в первой сборной страны, лондонском «Челси» и миланском «Интере».