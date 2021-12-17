«Спартак» объявил имена помощников Паоло Ваноли

Помогать итальянцу в стане красно-белых будут его соотечественники: ассистент Марко Донадель, тренер вратарей Марко Дзуккер, тренер по физподготовке Джампьеро Ашенци и аналитик Андреа Бьянки, сообщает пресс-служба «Спартака».

Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».