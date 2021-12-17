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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразильский легионер «Зенита» рассказал об отношении к борщу, водке и кальсонам

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком рассказал об адаптации к жизни в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По словам 24-летнего легионера, он ни разу не надевал кальсоны. «Дома у меня тепло, а когда еду на тренировку или иду на ужин с девушкой, просто одеваюсь по погоде», — добавил Малком. Нападающий также рассказал, что с детства мечтал увидеть снег.

Бразилец отметил, что хорошо относится к борщу, но никогда не пробовал водку. По словам Малкома, из крепких спиртных напитков ему нравится только джин.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года, игрок заключил с сине-бело-голубыми пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне бразилец провел 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил три мяча и сделал шесть голевых передач.

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