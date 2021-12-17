Бразильский легионер «Зенита» рассказал об отношении к борщу, водке и кальсонам

По словам 24-летнего легионера, он ни разу не надевал кальсоны. «Дома у меня тепло, а когда еду на тренировку или иду на ужин с девушкой, просто одеваюсь по погоде», — добавил Малком. Нападающий также рассказал, что с детства мечтал увидеть снег.

Бразилец отметил, что хорошо относится к борщу, но никогда не пробовал водку. По словам Малкома, из крепких спиртных напитков ему нравится только джин.