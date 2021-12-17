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13:08 (мск), источник: ТАСС

Ваноли заявил, что хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»

В пятницу московский клуб объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли в какой-то степени хочет повторить путь соотечественника Массимо Карреры на посту главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Комментарий Ваноли приводит пресс-служба красно-белых.

Ваноли возглавил столичный клуб в пятницу, сменив на этом посту португальца Руя Виторию. Последний чемпионский титул «Спартак» завоевывал в 2017 году под руководством Карреры.

«Последним тренером, выигравшим титул для “Спартака”, был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой, — сказал Ваноли. — Конечно, я разговаривал с Массимо о “Спартаке”, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь».

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Ваноли 49 лет, ранее он работал ассистентом Антонио Конте в итальянском «Интере» и английском «Челси», а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.

В Тинькофф — Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в ⅛ финала турнира.

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