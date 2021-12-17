Ваноли заявил, что хочет повторить путь Карреры в «Спартаке»

«Последним тренером, выигравшим титул для “Спартака”, был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой, — сказал Ваноли. — Конечно, я разговаривал с Массимо о “Спартаке”, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь».