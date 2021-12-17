Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.12
Челси
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
13:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» установил национальный рекорд по взаимодействиям в социальных сетях

Агенство Deportes & Finanzas провело оценку активности российских клубов в социальных сетях по итогам ноября.

Спартак
Зенит
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, лидером в этом отношении является «Спартак», у которого в социальных сетях зафиксировано 13,4 миллиона взаимодействий. Эта цифра является абсолютным рекордом для российских клубов за все время наблюдений.

На втором месте по итогам ноября расположился «Зенит», у которого 9,08 миллиона взаимодействий. Замыкает тройку «Динамо» с 2,47 миллиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В исследовании оцениваются активности в Instagram, Twitter, Facebook, YouTube и TikTok. Взаимодействия или активности подразумевают под собой любые действия в этих социальных сетях — лайки, дизлайки, комментарии и репосты.

 Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?
Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь