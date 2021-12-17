Ваноли о назначении в «Спартак»: Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник

— Можете сказать, почему сможете доработать свой контракт до конца в отличие от предыдущих специалистов? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Наша профессия такова. Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник. Сейчас я сконцентрирован на работе.

— Можно ли говорить, что вы будете в Спартаке прививать идеи Конте? Или же чемпионат все же иной? Какую схему будете использовать?

— Во-первых, хочу поблагодарить Конте и его штаб за возможность работы с ним. Я многому у него научился, но я Паоло Ваноли — у меня свой стиль будет. Поблагодарю и Арриго Сакки. Его и Конте считаю своими учителями. Многое перенял у них.