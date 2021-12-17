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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ваноли о назначении в «Спартак»: Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник

Итальянский специалист Паоло Ваноли прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Можете сказать, почему сможете доработать свой контракт до конца в отличие от предыдущих специалистов? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Наша профессия такова. Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник. Сейчас я сконцентрирован на работе.

— Можно ли говорить, что вы будете в Спартаке прививать идеи Конте? Или же чемпионат все же иной? Какую схему будете использовать?

— Во-первых, хочу поблагодарить Конте и его штаб за возможность работы с ним. Я многому у него научился, но я Паоло Ваноли — у меня свой стиль будет. Поблагодарю и Арриго Сакки. Его и Конте считаю своими учителями. Многое перенял у них.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

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