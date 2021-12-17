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16:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мележиков назвал задачи Ваноли на посту главного тренера «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал задачи Паоло Ваноли на посту главного тренера красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Задачи главного тренера на оставшуюся часть сезона — попадание в зону еврокубков. Нужно выйти в финал Кубка России. В Лиге Европы задача по выходу из группы выполнена, но мы будем считать достижением проход в следующий раунд», — сказал на пресс-конференции Мележиков.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год. Ранее красно-белых возглавлял Руй Витория, который работал с командой с мая нынешнего года. 15 декабря московский клуб сообщил об увольнении португальца.

После 18 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 23 очками. Также команда заняла первое место в группе C Лиги Европы с 10 очками в 6 матчах, опередив «Наполи» благодаря победам над итальянской командой в обеих очных встречах. Красно-белые вышли в ⅛ финала еврокубка.

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