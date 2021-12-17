Мележиков назвал задачи Ваноли на посту главного тренера «Спартака»

«Задачи главного тренера на оставшуюся часть сезона — попадание в зону еврокубков. Нужно выйти в финал Кубка России. В Лиге Европы задача по выходу из группы выполнена, но мы будем считать достижением проход в следующий раунд», — сказал на пресс-конференции Мележиков.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год. Ранее красно-белых возглавлял Руй Витория, который работал с командой с мая нынешнего года. 15 декабря московский клуб сообщил об увольнении португальца.