Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.12
Челси
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
16.12
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ваноли: Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, какие позиции он просил укрепить в московской команде, а также по какой схеме будут играть красно-белые.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Какие позиции вы просили укрепить? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

Читайте также
Ваноли о назначении в «Спартак»: Не могу сказать, сколько здесь проработаю, я не волшебник

— Мы займемся этим позже, когда будет сформирован спортивный блок. Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать, выкладываться на сто процентов.

— По какой схеме будет играть «Спартак»? Будете ли вы подстраиваться под соперника или же диктовать свой стиль?

— Все будет зависеть от игроков. В современном футболе это работает не так. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер, менталитет команды. Вы должны понять, почему в матчах Лиги Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в чемпионате России — с другим.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

 Гонорары судьям РПЛ превысили 46 миллионов. Кто заработал больше всех?
Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь