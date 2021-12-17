Ваноли: Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами

— Какие позиции вы просили укрепить? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Мы займемся этим позже, когда будет сформирован спортивный блок. Какой должен быть мой «Спартак»? Если врать, могу сказать, что мы будем чемпионами. А мой «Спартак» должен работать, выкладываться на сто процентов.

— По какой схеме будет играть «Спартак»? Будете ли вы подстраиваться под соперника или же диктовать свой стиль?

— Все будет зависеть от игроков. В современном футболе это работает не так. Схема может меняться по ходу игры, в обороне одна, в атаке — иная. Решает все не схема, а характер, менталитет команды. Вы должны понять, почему в матчах Лиги Европы команда играет с одним настроением и дает результат, а в чемпионате России — с другим.