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17:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» объявил о подписании Марка Мампасси

«Локомотив» объявил о подписании защитника «Шахтера» Марка Мампасси.

Локомотив
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Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет. 18-летний Мампасси будет выступать под номером 18.

По информации «СЭ», в декабре украинский защитник получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» на правах аренды 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

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