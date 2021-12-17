Хвича Кварацхелия интересен трем клубам АПЛ

Как сообщает журналист Пит О’Рурк в Twitter, в футболисте заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». По информации источника, команды готовы подписать 20-летнего грузина в зимнее трансферное окно.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.