Хвича Кварацхелия интересен трем клубам АПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в АПЛ.
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в АПЛ.
Как сообщает журналист Пит О’Рурк в Twitter, в футболисте заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». По информации источника, команды готовы подписать 20-летнего грузина в зимнее трансферное окно.
Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.