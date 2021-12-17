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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хвича Кварацхелия интересен трем клубам АПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в АПЛ.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Пит О’Рурк в Twitter, в футболисте заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон». По информации источника, команды готовы подписать 20-летнего грузина в зимнее трансферное окно.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 российского чемпионата полузащитник сыграл за казанский клуб 15 матчей, забил гол и отдал 3 результативные передачи.

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