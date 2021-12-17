Ловчев: В «Спартаке» нет людей, которые разбираются в футболе. Все в шоке от того, что Федун сделал с командой

В пятницу было официально объявлено о назначении Паоло Ваноли, итальянец на посту главного тренера красно-белых сменил португальца Руя Виторию.

«Связываю уход Витории с игрой “Спартака”. Есть люди, которые разбираются в футболе. Сегодня в “Спартаке” нет таких людей, их просто нет. Когда я разговариваю с Мостовым, Тихоновым, Титовым, Аленичевым, Кавазашвили — все в шоке от того, что Федун сделал с нашей командой. Это проходной двор. Для того, чтобы понять, что тренер из себя представляет, ему нужно время и нужен материал. Мы не знаем, как приходил Руй Витория, говорил ли он, что ему надо каким-то образом укрепить команду, или же, как и многим, ему контракт затмил профессиональное восприятие.

Может, было так: «А, потом разберемся». Почти два десятка тренеров Федун сменил за все время, теперь понятно, кто ничего не понимает, но может творить все, что хочет. А еще когда вмешалась его женщина, и пошли «этот меня не устраивает, этот устраивает, этот итальянец»… Мне это напоминает ситуацию с Квинси Овусу-Абейе, это ганец, которого когда-то приобрел «Спартак». И мне позвонил журналист, сказал про Квинси, который играл в лондонском «Арсенале». Тогда ответил, что если бы мне сказали о приезде Анри, то я бы сказал, что это хороший футболист. А с Квинси ничего не получилось в итоге. И не только с ним.