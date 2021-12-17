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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Федун назвал Россию «футбольным лилипутом»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владелец московского клуба «Спартак» Леонид Федун считает Россию «футбольным лилипутом».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Нет, я не отошел, не могу отойти, поскольку не могу бросить клуб, — сказал Федун в эфире телеканала “Россия 24”. — Содержание клуба — достаточно большое удовольствие, мы вместе с моим партнером тратим более шести-семи миллиардов каждый год, чтобы поддерживать клуб. После COVID-19 у меня возникли определенные проблемы со здоровьем. <…> Для футбольных агентов футбол — это бизнес, для всех остальных — благотворительность. <…> Россия является, пусть это будет кому-то обидно, футбольным лилипутом. Проблема не в том, что у нас футбол плохой или хороший. У нас хороший футбол, но он маленький».

В пятницу «Спартак» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал итальянец Паоло Ваноли. Генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков отметил на пресс-конференции, что «конечное решение по тренеру принимал Федун после непосредственного контакта».

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