Леонид Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на «Спартак»

«Я не отошёл от управления клубом, потому что я просто не могу бросить команду. Содержание футбольного клуба — это достаточно большое удовольствие, то есть мы вместе с моим партнёром тратим больше 6−7 миллиардов рублей в год для того, чтоб поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».