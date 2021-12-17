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17 декабря, источник: Чемпионат.com

Леонид Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал сумму, которую ежегодно тратит на содержание московского клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Я не отошёл от управления клубом, потому что я просто не могу бросить команду. Содержание футбольного клуба — это достаточно большое удовольствие, то есть мы вместе с моим партнёром тратим больше 6−7 миллиардов рублей в год для того, чтоб поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в ⅛ финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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