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16:47 (мск), источник: Sport24

Честная таблица РПЛ: если бы судьи не ошибались. «Зенит» — не лидер, «Спартак» — еще ниже, чем сейчас

А «Динамо» идет к чемпионству!

Зенит
Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Российская Премьер-лига ушла на заслуженные зимние каникулы. Первых товарищеских матчей клубов РПЛ нам ждать еще месяц. Возобновления турнира — больше двух месяцев.

Зато появилось время для того, чтобы подвести итоги первой части сезона, которая включила в себя 18 игровых дней. В ней было много хорошего, плохого, интересного, скандального, незабываемого. Но среди всего многообразия была и постоянная величина — судейство. Точнее, судейские ошибки.

В официальном мире, где решения об ошибках принимает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, нынешний сезон получается одним из самых «чистых» за последнее время: всего восемь матчей, в которых арбитры своими неверными решениями прямо повлияли на результат. Но даже эти ошибки внесли бы корректировку в текущую турнирную таблицу. Кстати, вот она.

Источник: Sport24

А теперь скорректируем ее исходя из информации, которую по ходу сезона нам давала ЭСК по итогам каждого из туров. И сразу о правилах подсчета.

  1. Мы считаем ошибки, которые прямо повлияли на исход встречи. Например, если судья неверно отменил или засчитал гол, в матче, который завершился 3:1, мы этот матч не считаем. Победитель там был бы известен и без этого гола.
  2. Неназначенный пенальти мы оцениваем как гол. Понимаем, что его еще нужно забить. Но как показывает практика, пенальти проще забить, чем не забить.
  3. Неверное вмешательство VAR, которое привело к корректировке результата мы расцениваем как ошибку. За мониторами тоже сидят лицензированные судьи и за ними мы тоже следим.

Сейчас, обо всех подобных ошибках в хронологическом порядке. С обоснованием ЭСК.

2 тур. «Ростов» — «Зенит» — 2:4

  • Честный результат — 3:3

Комментарии ЭСК: Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре.

3 тур. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2

  • Честный результат — 2:2

Комментарий ЭСК: VAR ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов).

9 тур. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

  • Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.

10 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 0:0

  • Честный результат — 0:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1

  • Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 58-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Крыльев Советов» совершает удар сзади коленом в опорную ногу нападающего, ставший причиной его падения.

13 тур «Краснодар» — «Крылья Советов» — 0:1

  • Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно отменил гол в ворота команды «Крылья Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды «Крылья Советов» играть в мяч.

17 тур. «Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1

  • Честный результат — 2:2

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Нижний Новгород» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Нижний Новгород», вступив в единоборство за верховой мяч с атакующим игроком команды «Рубин» в собственной штрафной площади, совершил толчок своей рукой с область лица соперника, что должно расцениваться как безрассудное поведение и наказываться 11-метровым ударом и предупреждением игрока.

«Зенит» — «Ростов» — 2:2

  • Честный результат — 2:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 25-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит».

По итогу мы имеем, что главным бенефициаром спорных судейских решений стал «Зенит» — три ошибки в его пользу, одна — против. Как итог, сине-бело-голубые получили преимущество в четыре лишних очка.

В мире идеального судейства этим могло воспользоваться «Динамо», которое недосчиталось одного очка в матче с «Крыльями». В итоге молодая банда Сандро Шварца была бы не втором месте с отставанием в два очка, а на первом с отрывом в три.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всех очко недосчитался «Краснодар». Команда Виктора Гончаренко не смогла победить ЦСКА в Москве из-за не назначенного на последних секундах пенальти и не ушла от поражения в игре с «Крыльями» из-за неверно отмененного гола. В игре с «Зенитом», где «быки» сгорели 2:3, все было по правилам: гол «Краснодара» отменен из-за незнания правил защитником Урошем Спайичем. Но проблема, что VAR в том моменте вмешиваться не мог по протоколу. Ошибка есть, значит «Краснодару» фартануло.

И еще один пострадавший от судейских решений — московский «Спартак». Но по другой причине. Удивительно, но в этом сезоне не было ни одного спорного судейского решения, которое бы повлияло на исход матчей «Спартака». Тем не менее команда тогда еще Руя Витории сползла с девятого места на десятое. А все из-за казанского «Рубина», которое в честной таблице прибавил себе одно очко за матч с «Нижним Новгородом», сравнялся со «Спартаком» по набранным баллам, но опередил по личным встречам.

В целом честная таблица выглядит так:

Источник: Sport24

Надеемся, во второй части сезона информационных бюллетеней от ЭСК станет значительно меньше.

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