Честная таблица РПЛ: если бы судьи не ошибались. «Зенит» — не лидер, «Спартак» — еще ниже, чем сейчас

Российская Премьер-лига ушла на заслуженные зимние каникулы. Первых товарищеских матчей клубов РПЛ нам ждать еще месяц. Возобновления турнира — больше двух месяцев.

Зато появилось время для того, чтобы подвести итоги первой части сезона, которая включила в себя 18 игровых дней. В ней было много хорошего, плохого, интересного, скандального, незабываемого. Но среди всего многообразия была и постоянная величина — судейство. Точнее, судейские ошибки.

В официальном мире, где решения об ошибках принимает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, нынешний сезон получается одним из самых «чистых» за последнее время: всего восемь матчей, в которых арбитры своими неверными решениями прямо повлияли на результат. Но даже эти ошибки внесли бы корректировку в текущую турнирную таблицу. Кстати, вот она.

А теперь скорректируем ее исходя из информации, которую по ходу сезона нам давала ЭСК по итогам каждого из туров. И сразу о правилах подсчета.

Мы считаем ошибки, которые прямо повлияли на исход встречи. Например, если судья неверно отменил или засчитал гол, в матче, который завершился 3:1, мы этот матч не считаем. Победитель там был бы известен и без этого гола. Неназначенный пенальти мы оцениваем как гол. Понимаем, что его еще нужно забить. Но как показывает практика, пенальти проще забить, чем не забить. Неверное вмешательство VAR, которое привело к корректировке результата мы расцениваем как ошибку. За мониторами тоже сидят лицензированные судьи и за ними мы тоже следим.

Сейчас, обо всех подобных ошибках в хронологическом порядке. С обоснованием ЭСК.

2 тур. «Ростов» — «Зенит» — 2:4

Честный результат — 3:3

Комментарии ЭСК: Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре.

3 тур. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2

Честный результат — 2:2

Комментарий ЭСК: VAR ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов).

9 тур. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1

Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 77-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» падает после легкого контакта (касания) в ногах, существенно преувеличив его последствия.

10 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 0:0

Честный результат — 0:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 90+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1

Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» на 58-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Крыльев Советов» совершает удар сзади коленом в опорную ногу нападающего, ставший причиной его падения.

13 тур «Краснодар» — «Крылья Советов» — 0:1

Честный результат — 1:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно отменил гол в ворота команды «Крылья Советов» на 35-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Джон Кордоба, находящийся в тонкой офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде, не закрывал очевидно линию обзора вратарю соперника, находясь на большом расстоянии от него, и тем самым, не влиял на возможность вратаря команды «Крылья Советов» играть в мяч.

17 тур. «Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1

Честный результат — 2:2

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Нижний Новгород» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Нижний Новгород», вступив в единоборство за верховой мяч с атакующим игроком команды «Рубин» в собственной штрафной площади, совершил толчок своей рукой с область лица соперника, что должно расцениваться как безрассудное поведение и наказываться 11-метровым ударом и предупреждением игрока.

«Зенит» — «Ростов» — 2:2

Честный результат — 2:1

Комментарий ЭСК: Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 25-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит».

По итогу мы имеем, что главным бенефициаром спорных судейских решений стал «Зенит» — три ошибки в его пользу, одна — против. Как итог, сине-бело-голубые получили преимущество в четыре лишних очка.

В мире идеального судейства этим могло воспользоваться «Динамо», которое недосчиталось одного очка в матче с «Крыльями». В итоге молодая банда Сандро Шварца была бы не втором месте с отставанием в два очка, а на первом с отрывом в три.

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Больше всех очко недосчитался «Краснодар». Команда Виктора Гончаренко не смогла победить ЦСКА в Москве из-за не назначенного на последних секундах пенальти и не ушла от поражения в игре с «Крыльями» из-за неверно отмененного гола. В игре с «Зенитом», где «быки» сгорели 2:3, все было по правилам: гол «Краснодара» отменен из-за незнания правил защитником Урошем Спайичем. Но проблема, что VAR в том моменте вмешиваться не мог по протоколу. Ошибка есть, значит «Краснодару» фартануло.

И еще один пострадавший от судейских решений — московский «Спартак». Но по другой причине. Удивительно, но в этом сезоне не было ни одного спорного судейского решения, которое бы повлияло на исход матчей «Спартака». Тем не менее команда тогда еще Руя Витории сползла с девятого места на десятое. А все из-за казанского «Рубина», которое в честной таблице прибавил себе одно очко за матч с «Нижним Новгородом», сравнялся со «Спартаком» по набранным баллам, но опередил по личным встречам.

В целом честная таблица выглядит так: