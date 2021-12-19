У Дзюбы истекает контракт, Азмун уходит. Что будет с нападением «Зенита»?

Дзюба: опция продления

«Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: “Все, я добился того, что мог”. У меня такого никогда не было».

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Эти слова Артем Дзюба произнес в редком осеннем интервью клубной программке перед матчем со «Спартаком». Форма заявления форварда у многих вызвала вопросы, но его посыл ясен: Дзюба пытается убедить клуб в том, что он еще способен приносить ему пользу в будущем. Сейчас этот вопрос стоит остро, ведь действующий контракт Артема с «Зенитом» истекает летом, а в августе ему исполнится 34 года.

В соглашении Дзюбы есть опция автоматического продления на год — для этого ему нужно провести на поле более 70% игрового времени в этом сезоне. Конечно, Артем надеется на активацию опции, ведь в этом случае у него сохранится высокая зарплата. Если 70% Дзюба не наберет, то возможны два пути: «Зенит» вообще не предложит контракт нападающему (маловероятно) или предложит новый на ухудшенных условиях (это нормально, когда речь идет о 34-летнем футболисте).

Требования и непопулярность среди фанатов

Сейчас вообще нельзя строить прогнозы. Констатируем лишь то, что на сегодня Дзюба чуть-чуть недобирает до 70%. При этом результативность у Артема неплохая — он уже забил 10 мячей в чемпионате (в прошлом было 20) и идет на втором месте снайперской гонки позади Гамида Агаларова. Дзюба даже не желает, а требует больше игрового времени. После гола в ворота «Динамо», который сделал его лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, Дзюба крикнул в сторону скамейки, указывая на поле: «Я здесь должен быть» (нецензурные междометия опустим).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVnw542IdFe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, что это было обращение к Сергею Семаку, который в этом сезоне стал реже выпускать Дзюбу на поле. Сильно повлияла на игровое время форварда новая схема — в 3−4−2−1 нет места двум центральным нападающим, поэтому тренерский штаб активно устраивал ротацию. Дзюба уже не в приоритете у тренера, а у болельщиков — подавно. «Вираж» абсолютно в каждом матче освистывает Артема и открыто требует его ухода. Болельщикам не понравилось и то, что в день последней игры года с «Динамо» по соцсетям разлетелось фото, на котором Дзюба с семьей кормит скатов на Мальдивах. Понятно, что снимок опубликовал не сам нападающий, но это все равно лишний удар по репутации Артема.

Азмун хочет в Европу

Если ситуация с Дзюбой неопределенная, то будущее Сердара Азмуна почти решено. У иранца тоже летом истекает соглашение с «Зенитом», так что он может покинуть клуб свободным агентом. Более того, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на лионского журналиста L'Equipe Юго Гильме сообщил о скором переходе Азмуна в «Лион». По их информации, клуб с форвардом уже договорился о четырехлетнем контракте, который начнет действовать с июня 2022-го. При этом французы попытаются выкупить Азмуна уже зимой.

«Зенит» вполне может согласиться на сделку в январе: клуб хочет сохранить иранца и даже предложил ему новый контракт. Но сине-бело-голубые понимают, что летом они не получат вообще ничего. Азмун давно и открыто говорит о намерении попробовать свои силы в Европе, и тут реальный шанс. 1 января ему исполнится 27 лет, так что для него сейчас отличное время для перехода. Другое дело, что «Лион» сейчас не в лучшей форме — в чемпионате Франции он занимает 13-е место и может пролететь мимо еврокубков.

Получается, что уже в ближайшее время передняя линия «Зенита» может полностью измениться — у Александра Ерохина, который при Семаке регулярно играет на позиции форварда, летом тоже истекает контракт. У него в соглашении опция автоматического продления тоже есть, но не факт, что она будет активирована.

Три потенциальные замены

Поэтому клуб сейчас активно ищет замены на рынке. В последнее время в прессе мелькали три фамилии: 23-летний бразилец Артур Кабрал («Базель»), его 20-летний соотечественник Юри Алберто («Интернасионал») и 20-летний уругваец Агустин Альварес («Пеньяроль»). У каждого из них есть свои преимущества, но официальных предложений ни по одному из футболистов сине-бело-голубые пока не делали.

Кабрал выглядит предпочтительным вариантом. Он старше других, уже адаптирован к игре в Европе, а сейчас лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии и Лиги конференций. Агент Кабрала уже подтвердил интерес «Зенита». Goal.com сообщает, что «Базель» хочет за форварда 15 миллионов евро, а лидеры РПЛ готовы предложить 11 миллионов и еще три в качестве бонусов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUI-POGIZfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUI-POGIZfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUI-POGIZfi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arthur Cabral (@arthurcabral98)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алберто — один из лучших бомбардиров минувшего чемпионата Бразилии. «Интернасионал» хочет за него 25 миллионов, а «Зенит» предлагает 15. О вероятном трансфере говорит то, что Алберто недавно подписался в Instagram на всех четырех бразильцев сине-бело-голубых, а они в ответ — на него (кроме Дугласа Сантоса).

Наконец, уругваец Альварес. Его агент подтвердил ведение переговоров с «Зенитом», и это так: «СЭ» еще на прошлой неделе сообщал, что клуб готов предложить за форварда 15 миллионов евро, а его представители запросили личный контракт для футболиста на общую сумму в 2 миллиона евро. Инициатор покупки Альвареса — генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, однако пока эту инициативу еще не одобрила председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.

В любом случае перемены в «Зените» назрели. Команда не молодеет, и даже до перехода на новую схему Семак просил у руководства форварда. Его тренер не получил, поэтому Ерохин продолжает вынужденно исполнять эту роль. Возможно, уже зимой в «Зените» появится новый нападающий, а эпоха Азмуна и Дзюбы постепенно сменится на другую.