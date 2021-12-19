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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп: невакцинированных новичков в «Ливерпуле» не будет

Главный тренер британского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что его клуб не будет подписывать контракты с невакцинированными от коронавируса игроками.

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Источник: Reuters
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«Мы не близки к тому, чтобы кого-то подписать, но вопрос вакцинации при трансфере определённо окажет влияние. Если игрок не вакцинирован, то он представляет собой постоянную угрозу для всех остальных.

Такой игрок не хочет быть угрозой, это не значит, что он думает: “Боже мой, мне плевать на других”. Но он является угрозой, а нам придётся придумывать различные сценарии. Например, невакцинированному игроку нужно переодеваться в другой раздевалке, есть в отдельной столовой, приезжать на матчи в отдельном автобусе или машине.

С организационной точки зрения это действительно беспорядок. Если команда хочет следовать протоколам безопасности, то сделать это будет невероятно сложно. Мы не собираемся строить дополнительные здания для невакцинированных футболистов. Надеюсь, до этого не дойдёт», — цитирует Клоппа Mirror.

В воскресенье «Ливерпуль» в гостях должен сыграть с «Тоттенхэмом» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. До этого три предыдущие встречи «шпор» были перенесены из-за коронавируса.

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