«Зенит» предложит новый контракт Ракицкому в январе

За петербургский клуб украинский защитник выступает с января 2019 года. В нынешнем сезоне Ракицкий провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач.

Всего за «Зенит» у Ярослава 107 матчей, в которых он забил 7 голов.