Как бы выглядела таблица РПЛ, если чемпионат проводился по системе «весна-осень». «Спартак» не попал бы в еврокубки

После первой половины сезона РПЛ-2021/2022 «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на два очка «Динамо». Сейчас все команды ушли на перерыв до февраля следующего года.

С 1992 по 2010 год чемпионат России проводился по системе «весна-осень» — он начинался в конце марта-начале апреля, а заканчивался в октябре или ноябре. Почти 11 лет назад стартовал XX чемпионат России по футболу, который стал переходным. Впервые в истории он прошёл по системе «весна-осень-весна». Клубы сыграли 44 матча, а чемпионом стал «Зенит», выигравший в четвертый раз золотые медали. С тех пор чемпионат России перешёл на европейскую систему «осень-весна». Мы решили посчитать, кто стал бы чемпионом России в этом году, если бы турнир проходил по старой системе.

«Динамо» финишировало бы на втором месте, а «Спартак» и ЦСКА пролетели бы мимо еврокубков

В 2021-м в РПЛ провели 29 туров — 11 во второй половине сезона 2020/2021 и 18 в первой половине сезона 2021/2022.

Чемпионом без сомнений стал бы «Зенит». Питерцы набрали бы 62 очка и выиграли чемпионат с отрывом в шесть пунктов. Второе место досталось бы «Динамо», которое финишировало выше «Локо» только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Железнодорожники попали в тройку и пролетели бы мимо Лиги чемпионов, вновь попав в Лигу Европы.

В Лиге конференции оказались бы «Сочи» и «Рубин». А вот «Спартак» и ЦСКА провалили бы чемпионат, несмотря на хороший отрезок красно-белых весной и более-менее стабильную половину сезона армейцем осенью. «Ахмат» замкнул бы первую часть турнирной таблицы, а «Краснодар» бы довольствовался лишь девятым местом из-за слабого отрезка весной после прихода Виктора Гончаренко.