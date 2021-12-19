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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Администратор «Зенита» задержан за езду в нетрезвом виде. Ему грозит уголовное дело

Администратор «Зенита» Игорь Дайнеко задержан сотрудниками ГИБДД в Петербурге за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, информирует сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

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32-летний функционер «Зенита» был задержан на Парашютной улице. На месте задержания Дайнеко отказался от медицинского освидетельствования, в кабинете у врача поступил аналогично. Его действия восприняты сотрудниками правоохранительных органов как отказ от освидетельствования с целью скрыть процент содержания алкоголя в крови.

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В отношении администратора «Зенита» составлен протокол по статье «Управление транспортным средством, лишённым права управления». Также ему грозит уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Примечательно, что в 2019 году Дайнеко уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

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