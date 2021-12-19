Администратор «Зенита» задержан за езду в нетрезвом виде. Ему грозит уголовное дело

32-летний функционер «Зенита» был задержан на Парашютной улице. На месте задержания Дайнеко отказался от медицинского освидетельствования, в кабинете у врача поступил аналогично. Его действия восприняты сотрудниками правоохранительных органов как отказ от освидетельствования с целью скрыть процент содержания алкоголя в крови.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-167992610&id=456242686&hash=e45f5356fea353ee&partner_ext=173" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В отношении администратора «Зенита» составлен протокол по статье «Управление транспортным средством, лишённым права управления». Также ему грозит уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».