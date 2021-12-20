«Представляю, что начнется, если команда финиширует первой». Шварц — о борьбе «Динамо» за золото

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил борьбу за первое место Тинькофф чемпионата России против «Зенита», а также представил радость фанатов в случае победы в премьер-лиге.

— Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

— Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко. При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» — «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме… Конечно, я всё это чувствую. Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело, как тренера, сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.