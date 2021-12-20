Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19.12
Торино
Верона
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Сампдория
Венеция
11
Футбол. Зарубежный
19.12
Хетафе
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Милан
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
19.12
Реал
Кадис
00
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Представляю, что начнется, если команда финиширует первой». Шварц — о борьбе «Динамо» за золото

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил борьбу за первое место Тинькофф Чемпионата России против «Зенита».

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» оценил борьбу за первое место Тинькофф чемпионата России против «Зенита», а также представил радость фанатов в случае победы в премьер-лиге.

— Вы и раньше старательно уходили от вопроса о конкретных местах. И все же можете представить, что «Динамо» финиширует на первой строчке?

Читайте также
Как «Динамо» стало главным соперником «Зенита» в гонке за золото? Секреты от Сандро Шварца

— Поверьте, я не отвечаю не потому, что хочу что-то скрыть, а потому, что действительно не заглядываю далеко. При этом скажу: меня очень впечатлила атмосфера на последнем матче «Динамо» — «Зенит». Этот заполненный стадион, реакции болельщиков, их эмоции, особенно во втором тайме… Конечно, я всё это чувствую. Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело, как тренера, сейчас отдохнуть, потом провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом.

Ситуацию в таблице мы знаем — и отставание от первого места, и отрывы от преследователей. Однако все время повторяю своим помощникам: главное, что все в наших руках. Речь не о конкретном месте, а о том, что наш футбол может быть успешным. В последних пяти турах против сильных команд мы набрали 13 очков — 4 победы и 1 ничья. Это случилось после поражения в Питере — 1:4. Но мы ведь тогда не думали о том, сколько очков сможем набрать, на каком месте уйдем зимовать… Мы думали о следующем матче. Так и надо продолжать, — сказал Шварц.

 Катастрофа для мирового хоккея. НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Криштиану и Джорджина узнали пол двойни, Король Златан встретился с Папой, Кличко полетал с Крузом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь