Игроки клуба РПЛ четыре месяца не получают зарплату
«Ростов» имеет финансовые задолженности перед игроками команды.
«Ростов» имеет финансовые задолженности перед игроками команды.
Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, игроки не получают зарплату уже четыре месяца. Отмечается, что такое в «Ростове» случилось не впервые. Задержки по заработной плате бывают по несколько месяцев, но впоследствии их закрывают.
Подопечные Виталия Кафанова после 18-ти туров занимают 14-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков. В следующем туре «Ростов» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подписал контракт с подмосковными «Химками» до конца сезона — 2021/22 с возможностью продления на год в случае желания обеих сторон.
Полузащитник выступал за «Ростов» с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.