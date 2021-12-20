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15:01 (мск), источник: Газета.Ру

Игроки клуба РПЛ четыре месяца не получают зарплату

«Ростов» имеет финансовые задолженности перед игроками команды.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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По информации источника, игроки не получают зарплату уже четыре месяца. Отмечается, что такое в «Ростове» случилось не впервые. Задержки по заработной плате бывают по несколько месяцев, но впоследствии их закрывают.

Подопечные Виталия Кафанова после 18-ти туров занимают 14-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков. В следующем туре «Ростов» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подписал контракт с подмосковными «Химками» до конца сезона — 2021/22 с возможностью продления на год в случае желания обеих сторон.

Полузащитник выступал за «Ростов» с осени 2019 года. В текущем сезоне 33-летний игрок провел шесть матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

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