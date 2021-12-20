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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбеку «Локомотива» Тикнизяну предложили играть за сборную Армении

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может стать игроком сборной Армении, сообщает Armenian Football.

Локомотив
АрменияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболисту поступило предложение от федерации футбола Армении выступать за национальную команду страны. Сообщается, Тикнизян взял время на размышление.

Напомним, в активе Тикнизяна 7 матчей за молодёжную сборную России. В августе текущего года 22-летний полузащитник перешёл из ЦСКА в московский «Локомотив». В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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