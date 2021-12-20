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16:21 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Краснодара» Кордоба пропустит около 4 месяцев после операции

Агент нападающего «Краснодара» Джона Кордобы Кристиан Вайн рассказал, когда футболист сможет вернуться в строй.

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Источник: РИА "Новости"

10 декабря Кордоба перенес операцию в связи с травмой подколенного сухожилия.

«Восстановление Джона займет около 4 месяцев», — сказал Вайн корреспонденту Sport24 Денису Николаеву.

28-летний Кордоба в текущем сезоне провел 15 матчей за «Краснодар», в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

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