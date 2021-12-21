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11:49 (мск), источник: ТАСС

Аджоев: «Арсенал» получил от «Спартака» €3 млн за трансфер футболиста Хлусевича

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» получил от московского «Спартака» €3 млн за переход футболиста Даниила Хлусевича. Об этом ТАСС сообщил руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 20-летним полузащитником вступит в силу 1 января и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет
Гурам Аджоев
Президент футбольного клуба «Арсенал» (Тула)

Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За молодежную сборную России Хлусевич забил три мяча в восьми играх.

«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой позиции.

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