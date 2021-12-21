Аджоев: «Арсенал» получил от «Спартака» €3 млн за трансфер футболиста Хлусевича

Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет

Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За молодежную сборную России Хлусевич забил три мяча в восьми играх.