Аджоев: «Арсенал» получил от «Спартака» €3 млн за трансфер футболиста Хлусевича

Контракт с 20-летним полузащитником вступит в силу 1 января и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил €3 млн. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет
Гурам АджоевПрезидент футбольного клуба «Арсенал» (Тула)
Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. До этого он занимался мини-футболом, в большой футбол играл на любительском уровне. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. За молодежную сборную России Хлусевич забил три мяча в восьми играх.
«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. «Спартак» с 23 очками располагается на девятой позиции.