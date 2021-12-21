Газзаев рассказал о сорвавшемся переходе Дзагоева в «Реал»

«Это был талантище. Огромный талант. И когда приехали представители мадридского “Реала”, которые реально готовы были. Это был 2008 год, когда мы играли с испанским клубом. По-моему, в Кубке УЕФА тогда мы выиграли все шесть матчей. Приехали и смотрели его. И вообще поставили вопрос так, что через год-два мы его заберём. Дзагоев был уникальным футболистом. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».