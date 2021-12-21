«Спартак» объявил о назначении Каттани спортивным директором
Спортивным директором «Спартака» стал итальянец Лука Каттани, сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Спортивным директором «Спартака» стал итальянец Лука Каттани, сообщает пресс-служба столичного клуба.
40-летний специалист на протяжении пяти последних сезонов возглавлял скаутский отдел «ПСЖ». До этого он работал спортивным директором в «Палермо» и «Новаре», а также являлся скаутом «Челси».
17 декабря главным тренером «Спартака» была назначен итальянец Паоло Ваноли.