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13:59 (мск), источник: Sport24

«Спартак» объявил о назначении Каттани спортивным директором

Спортивным директором «Спартака» стал итальянец Лука Каттани, сообщает пресс-служба столичного клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

40-летний специалист на протяжении пяти последних сезонов возглавлял скаутский отдел «ПСЖ». До этого он работал спортивным директором в «Палермо» и «Новаре», а также являлся скаутом «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.

17 декабря главным тренером «Спартака» была назначен итальянец Паоло Ваноли.

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