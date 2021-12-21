«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева
Подмосковные «Химки» подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Химки
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Подмосковные «Химки» подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
«Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
С марта 2020 года Мамаев выступал за «Ростов». В составе клуба он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее футболист играл за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар». В составе сборной России он провёл 15 матчей.