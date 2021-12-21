«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева

«Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

С марта 2020 года Мамаев выступал за «Ростов». В составе клуба он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.