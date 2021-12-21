Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
20.12
Леванте
Валенсия
34
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
15:01 (мск), источник: Life.ru

«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева

Подмосковные «Химки» подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Химки
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Приветствуем Павла в красно-чёрной семье и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

С марта 2020 года Мамаев выступал за «Ростов». В составе клуба он провёл 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист играл за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар». В составе сборной России он провёл 15 матчей.

Читайте также
 Как в Швеции массово вживляют под кожу CoViD-паспорта
Какой будет новая ракета "Суперсатана" для системы "Периметр"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь