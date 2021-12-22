Стало известно условие, при котором Дзюба останется в «Зените»

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Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может остаться в «Зените», передает Metaratings со ссылкой на источник.

Отмечается, что футболисту будет предложен контракт на один сезон с уменьшением зарплаты.

Контракт Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.

После 18-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу первенства, имея в активе 38 очков. Они опережают московское «Динамо» на два балла.