Стало известно условие, при котором Дзюба останется в «Зените»
Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может остаться в «Зените», передает Metaratings со ссылкой на источник.
Зенит
Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может остаться в «Зените», передает Metaratings со ссылкой на источник.
Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может остаться в «Зените», передает Metaratings со ссылкой на источник.
Отмечается, что футболисту будет предложен контракт на один сезон с уменьшением зарплаты.
Контракт Дзюбы с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
После 18-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу первенства, имея в активе 38 очков. Они опережают московское «Динамо» на два балла.
В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 17 матчей, забив десять мячей.