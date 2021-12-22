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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Артем Дзюба: Когда приехал в Томск, сразу началось: «Прячьте кошельки!»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как происходил его переход в состав «Томи», за которую он выступал на правах аренды.

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Источник: РИА "Новости"

Ситуация случилась после того, как распространились слухи о краже форвардом кошелька у партнёра по команде.

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«Тут приезжаю и начинается: “О, медвежатник, форточник!” “Прячьте кошельки”, “У меня 50 рублей пропало — это Дзюба”. Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.

Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберёт ключик, причём так спокойно.

От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: “Ты что себе позволяешь? Не ври (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. “Чемпионата”). Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы”, — цитирует Дзюбу “Матч ТВ”.

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