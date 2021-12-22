Артем Дзюба: Когда приехал в Томск, сразу началось: «Прячьте кошельки!»

«Тут приезжаю и начинается: “О, медвежатник, форточник!” “Прячьте кошельки”, “У меня 50 рублей пропало — это Дзюба”. Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.



Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберёт ключик, причём так спокойно.



От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: “Ты что себе позволяешь? Не ври (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. “Чемпионата”). Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы”, — цитирует Дзюбу “Матч ТВ”.