РПЛ перенесла 22-й тур на май из-за участия сборной России в стыковых матчах
Российская команда 24 марта в Москве сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей за право участия на чемпионате мира в Катаре.
Российская команда 24 марта в Москве сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей за право участия на чемпионате мира в Катаре.
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Общее собрание Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесло матчи 22-го тура чемпионата страны с
Члены общего собрания поддержали перенос 22-го тура во время предыдущего заседания, которое прошло 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат. На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура
В 22-м туре чемпионата России пройдут матчи ЦСКА — «Рубин», «Динамо» — «Ростов», «Ахмат» — «Локомотив», «Сочи» — «Крылья Советов», «Нижний Новгород» — «Спартак», «Уфа» — «Краснодар», «Урал» — «Химки», «Зенит» — «Арсенал».
Сборная России не смогла напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, заняв второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира. Чтобы попасть в финальную часть мирового первенства подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. 24 марта в Москве на стадионе «Лужники» сборная России в полуфинале встретится с командой Польши. Победитель игры 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.