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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку

«Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с Руем Виторией.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к тренеру.

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«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли “зеркальное” требование для “Спартака”, — добавил собеседник “Чемпионата”.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

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