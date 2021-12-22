«Спартак» запретил Рую Витории комментировать свою отставку

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к тренеру.

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«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли “зеркальное” требование для “Спартака”, — добавил собеседник “Чемпионата”.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход тренера.